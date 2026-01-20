Sortie à la neige aux Saisies La Bridoire

Sortie à la neige aux Saisies

AVIE, 35 Place de la Résistance, Maison de la Vie Locale La Bridoire Savoie

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

En fonction du quotient familial

Début : 2026-02-01 08:15:00

fin : 2026-02-01 18:30:00

2026-02-01

Journée libre pour cette journée à la neige. Nous vous emmenons et nous vous ramenons en fin de journée. Emportez vos équipements de neige (luges, skis, snow, etc …) dans la soute du car et profitez de votre journée comme vous le désirez !

AVIE, 35 Place de la Résistance, Maison de la Vie Locale La Bridoire 73520 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 16 14 80 association.avie@gmail.com

English :

A free day on the snow. We’ll pick you up and bring you back at the end of the day. Take your snow equipment (sleds, skis, snowboards, etc.) in the hold of the coach and enjoy your day as you wish!

