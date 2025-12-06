Sortie à la patinoire pour tous Le Savoir Partagé Salies-de-Béarn

Sortie à la patinoire pour tous

Le Savoir Partagé 2 Avenue Al Cartéro Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

11h30 rdv au Savoir partagé pour partager le repas en mode auberge espagnole.

13h départ pour Anglet (covoiturage).

14h30 accès à la patinoire.

17h30 balade bord de plage et retour sur Salies.

Attention places limitées. Inscription obligatoire avant le 10 décembre au 07.83.16.40.97 .

Le Savoir Partagé 2 Avenue Al Cartéro Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 37 01 lesavoirpartageassociation@gmail.com

English :

L’événement Sortie à la patinoire pour tous Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Béarn des Gaves