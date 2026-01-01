Sortie à la Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne
Sortie à la Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne samedi 31 janvier 2026.
Sortie à la Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval en Argonne
Réserve Naturelle Régionale des étangs Belval-en-Argonne Marne
Début : 2026-01-31 15:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Tout public
Ouvrons les yeux sur la magie de l’hiver, les oreilles aux sons des oiseaux … et récoltons des impressions, des mots, des dessins, des couleurs qui serviront lors des ateliers animés par la Cie Caravanes. .
Réserve Naturelle Régionale des étangs Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83
