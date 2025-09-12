Sortie à La Rochelle Saint-Maixent-l’École
Cloitre de l’Abbatiale Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12
2025-09-12
Une journée à La Rochelle pour découvrir ses charmes et profiter d’un moment convivial en bord de mer ! Culture, balade, et bonne humeur au programme.
Réservation obligatoire. .
Cloitre de l’Abbatiale Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com
