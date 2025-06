Sortie à l’Arboretum de Châtenay-Malabry La petite bibliothèque ronde Clamart

Sortie à l’Arboretum de Châtenay-Malabry Vendredi 25 juillet, 15h00 La petite bibliothèque ronde Hauts-de-Seine

Dès 6 ans – Gratuit sur inscription auprès de l’équipe de la bibliothèque. Autorisations de sortie à remplir/récupérer dans notre Antenne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2025-07-25T15:00:00 – 2025-07-25T17:30:00

Participe à une promenade littéraire et découvre les nombreux arbres de l’Arboretum de Châtenay-Malabry.

Bibliothèque d'enfants construite en 1965 par l'atelier de Montrouge (les architectes Jean Renaudie, Pierre Riboulet, Gérard Thurnauer et Jean-Louis Veret) pour l'association « La Joie par les Livres ». Située au cœur d'une cité HLM datant de 1952, la structure de la bibliothèque est une imbrication de neuf cylindres de béton de différentes tailles. Cette réalisation a eu une grande influence dans le monde des bibliothèques. Le mobilier intérieur est dû à l'architecte finlandais Alvar Aalto.

Le bâtiment, actuellement fermé au public, fait l’objet d’un important chantier de restauration mettant à contribution les services du Territoire Vallée Sud – Grand Paris, de la Conservation régionale des monuments historiques et de La Petite Bibliothèque Ronde.Pendant ce temps, l’association continue d’accueillir le public et de proposer des moments de lecture et des médiations dans son Antenne temporaire du 3 Rue de Bretagne. 4min de marche depuis l’arrêt « Mail de la Plaine » du T6

Bus à proximité : 190, 189, et 390

10min de marche depuis l’arrêt « Le Hameau » du T10

Des stationnements gratuits sont à disposition dans les rues avoisinantes.

© Jean-Pierre Dalbéra (Flickr)