Sortie à l’Arc Scène Nationale Möbius Théâtre Municipal Autun

Sortie à l’Arc Scène Nationale Möbius

Théâtre Municipal Place du Champ de Mars Autun Saône-et-Loire

Début : 2025-12-10 19:00:00

fin : 2025-12-10 23:00:00

2025-12-10

Première sortie culturelle de la saison direction l’Arc Scène Nationale au Creusot !

Profitez des déplacements en bus pour assister aux spectacles de la Scène Nationale à un tarif privilégié. Une formule pratique, conviviale… et plus respectueuse de l’environnement !

Bus + billet on vous emmène au spectacle !

Représentation au Creusot Mercredi 10 décembre à 20h

Départ en bus à 19h parking de l’Hôtel de Ville, devant le théâtre municipal.

Cette fois, place à Möbius, la nouvelle création de la Compagnie XY.

Inspiré par les murmurations d’étourneaux, le spectacle déploie une acrobatie fluide et ininterrompue, où les corps se portent, s’élèvent et se relaient. Avec le chorégraphe Rachid Ouramdane, cette performance devient une ode au collectif et au mouvement partagé.

Un spectacle à la fois puissant, poétique et profondément humain.

Durée 1h05

Réservations avant le mardi 9 décembre .

Théâtre Municipal Place du Champ de Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dce@autun.com

