Sortie à l’écoute du gobe-mouche à collier

Maison du Clément Belles-Forêts Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

De retour de migration, c’est a cette période que le gobemouche à collier cherche un endroit pour nidifier. Un moment idéal pour le rencontrer. Gratuit sur inscription. Sortie soutenue par la Région Grand-EstTout public

0 .

Maison du Clément Belles-Forêts 57930 Moselle Grand Est +33 7 52 08 79 04 maisonduclement@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Returning from migration, it’s at this time of year that the ring-necked flycatcher looks for a place to nest. An ideal time to meet them. Free with registration. Output supported by Région Grand-Est

L’événement Sortie à l’écoute du gobe-mouche à collier Belles-Forêts a été mis à jour le 2026-03-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG