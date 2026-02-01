Sortie à l’Embarcadère | Jeanne par J. Cherhal Théâtre Municipal Autun

Sortie à l’Embarcadère | Jeanne par J. Cherhal

Jeanne Cherhal s’est fait connaître au début des années 2000 avec ses chansons pleines d’audace, d’humour et de profondeur. Autrice, compositrice, chanteuse, bassiste et passionnément pianiste, elle est devenue un nom incontournable de la scène musicale française en signant six albums dont Douze fois par an, Histoire de J. et L’an 40. C’est à Benjamin Biolay qu’elle a confié la réalisation de son nouvel album sorti au printemps 2025. Plus libre que jamais, elle puise dans leur belle connivence une énergie réjouissante, un son enveloppant et un goût de l’aventure bienvenu.

Toujours dans une volonté de rendre la culture accessible tout en limitant l’impact environnemental, deux spectacles en partenariat avec l’Embarcadère à Montceau-les-Mines sont proposés avec transport en commun au départ d’Autun et billets à prix réduit.

