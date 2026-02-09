Sortie À poils ou emplumés, juste une question de nature ! SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre
Sortie À poils ou emplumés, juste une question de nature ! SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre vendredi 17 avril 2026.
Sortie À poils ou emplumés, juste une question de nature !
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-17 16:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Une plume au sol, des poils accrochés… mais à qui appartiennent-ils ?
De quelle partie du corps proviennent-ils ? À quoi servent-ils ?
Menez l’enquête et devenez des détectives de haut vol, à l’affût des indices laissés par les animaux !
Dès 6 ans. .
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie À poils ou emplumés, juste une question de nature !
L’événement Sortie À poils ou emplumés, juste une question de nature ! Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-02-09 par Flers agglo