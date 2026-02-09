Sortie À poils ou emplumés, juste une question de nature ! SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre

Sortie À poils ou emplumés, juste une question de nature !

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne

Une plume au sol, des poils accrochés… mais à qui appartiennent-ils ?

De quelle partie du corps proviennent-ils ? À quoi servent-ils ?

Menez l’enquête et devenez des détectives de haut vol, à l’affût des indices laissés par les animaux !

Dès 6 ans. .

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

