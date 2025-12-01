SORTIE À ROCHEFORT-EN-TERRE Centre Socio Culturel Mireille Moyon Paimbœuf
SORTIE À ROCHEFORT-EN-TERRE Centre Socio Culturel Mireille Moyon Paimbœuf lundi 22 décembre 2025.
Centre Socio Culturel Mireille Moyon 33 boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique
Début : 2025-12-22 14:00:00
fin : 2025-12-22 20:30:00
2025-12-22
Plongez dans la magie de Rochefort-en-Terre, où chaque rue scintille et vous transporte dans un véritable conte de Noël.
Une sortie inoubliable, entre lumières féeriques, douceurs hivernales et l’ambiance chaleureuse.
Sur réservation obligatoire 2€ par personne
A partir de 6 ans Prévoir des vêtements chauds
Rendez-vous au Centre Socioculturel,
Départ à 14h Retour vers 20h30 .
Centre Socio Culturel Mireille Moyon 33 boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr
