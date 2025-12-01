SORTIE À ROCHEFORT-EN-TERRE Centre Socio Culturel Mireille Moyon Paimbœuf

SORTIE À ROCHEFORT-EN-TERRE

Centre Socio Culturel Mireille Moyon 33 boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-22 20:30:00

2025-12-22

Plongez dans la magie de Rochefort-en-Terre, où chaque rue scintille et vous transporte dans un véritable conte de Noël.

Une sortie inoubliable, entre lumières féeriques, douceurs hivernales et l’ambiance chaleureuse.

Sur réservation obligatoire 2€ par personne

A partir de 6 ans Prévoir des vêtements chauds

Rendez-vous au Centre Socioculturel,

Départ à 14h Retour vers 20h30 .

