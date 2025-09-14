Sortie à vélo avec Alsace Nature Wiwersheim

Sortie à vélo à la découverte des paysages du Kochersberg !

Les pistes cyclables se développent dans le Kochersberg et c’est très bien. Pour stimuler leur utilisation, Alsace Nature vous invite à une sortie vélo-nature !

Un circuit de 2h30 environ est proposé, avec des haltes pour présenter quelques lieux remarquables ou à enjeux environnementaux dans le Kochersberg. Sur pistes cyclables et chemins ruraux praticables. Boucle prévue Wiwersheim Schnersheim Ittlenheim Neugartheim Willgottheim Wintzenhzeim-Kochersberg Quatzenheim Wiwersheim.

Distance totale environ 21 km Dénivelé 190 m. RDV 9h30, à Wiwersheim >> lieu de RDV précis communiqué à l’inscription. Pour s’inscrire c’est en ligne https://www.sortiesnature.org/evenement/show/2141/ ou par mail kochersberg@alsacenature.org 0 .

Wiwersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 37 55 42 actu@alsacenature.org

