Sortie à vélo – Fléré-la-Rivière 14 juin 2025 10:00

Indre

Sortie à vélo 21 Rue Nationale Fléré-la-Rivière Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Deux parcours proposés sur la journée avec David. Prévoir un pique-nique. Possibilité de faire une révision du vélo la veille.

5 .

21 Rue Nationale

Fléré-la-Rivière 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 47 43 82 83

English :

Two routes proposed for the day with David. Please bring a picnic. Possibility of servicing the bike the day before.

German :

Es werden zwei Strecken über den Tag verteilt mit David angeboten. Ein Picknick vorsehen. Es besteht die Möglichkeit, das Fahrrad am Vortag zu überprüfen.

Italiano :

Due percorsi proposti durante la giornata con David. Portare un picnic. Possibilità di revisionare la bicicletta il giorno prima.

Espanol :

Dos rutas a lo largo del día con David. Trae un picnic. Posibilidad de revisar la moto el día anterior.

L’événement Sortie à vélo Fléré-la-Rivière a été mis à jour le 2025-06-08 par OT Châtillonnais en Berry