Sortie accompagnée Au pays des bouquetins ESTAING Estaing mercredi 22 octobre 2025.

ESTAING D103 Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-10-22 09:30:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

2025-10-22

La montagne sans neige est plus accessible pour aller à la rencontre de ces bêtes à cornes nouvellement réintroduites dans le Parc national des Pyrénées.

Jumelles et lunette d’observation nous permettront de découvrir à distance cette espèce fascinante !

Sortie accompagnée à la journée, animée par les accompagnateurs en montagne du Bureau Montagne du Val d’Azun.

Réservation préalable obligatoire.

Accessible à partir de 9 ans.

Equipement à prévoir

Bonnes chaussures de randonnée + chaussettes chaudes / Sac à dos d’un volume supérieur à 20 litres / Vêtements adaptés à la saison / veste imperméable / Gants / Bonnet / Lunettes de soleil / Couvre-chef / Crème solaire / Eau (1 litre par personne) / pique-nique. .

ESTAING D103 Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03

English :

The snow-free mountains are more accessible to meet these horned beasts, newly reintroduced to the Pyrenees National Park.

Binoculars and spotting scopes will enable us to discover this fascinating species from a distance!

German :

Die schneefreien Berge sind leichter zugänglich, um die neu angesiedelten Horntiere im Nationalpark der Pyrenäen zu treffen.

Fernglas und Spektiv ermöglichen es uns, diese faszinierende Tierart aus der Ferne zu entdecken!

Italiano :

Le montagne senza neve facilitano l’incontro con questi animali cornuti reintrodotti di recente nel Parco Nazionale dei Pirenei.

Binocoli e cannocchiali ci permetteranno di scoprire questa affascinante specie da lontano!

Espanol :

Las montañas sin nieve facilitan el encuentro con estos animales con cuernos recién reintroducidos en el Parque Nacional de los Pirineos.

Prismáticos y catalejos nos permitirán descubrir a distancia esta fascinante especie

