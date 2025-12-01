Sortie accompagnée Au pays des bouquetins ESTAING Estaing
ESTAING D103 Estaing Hautes-Pyrénées
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2025-12-24 09:00:00
fin : 2025-12-24 16:00:00
2025-12-24
Sortie accompagnée à la journée, animée par les accompagnateurs en montagne du Bureau Montagne du Val d’Azun, à la découverte des bouquetins ibériques.
La montagne sans neige est plus accessible pour aller à la rencontre de ces bêtes à cornes nouvellement réintroduites dans le Parc national des Pyrénées.
Jumelles et lunette d’observation nous permettront de découvrir à distance cette espèce fascinante !
-Réservation préalable obligatoire.
-Accessible à partir de 9 ans.
-Equipement à prévoir
Bonnes chaussures de randonnée + chaussettes chaudes Sac à dos d’un volume supérieur à 20 litres Vêtements adaptés à la saison veste imperméable Gants Bonnet Lunettes de soleil Couvre-chef Crème solaire Eau (1 litre par personne) pique-nique. .
ESTAING D103 Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03
English :
Accompanied day trip, led by mountain guides from the Val d’Azun Mountain Office, to discover the Iberian ibex.
The snow-free mountains are more accessible to meet these horned beasts recently reintroduced to the Pyrenees National Park.
Binoculars and spotting scopes will enable us to discover this fascinating species from a distance!
L’événement Sortie accompagnée Au pays des bouquetins Estaing a été mis à jour le 2025-12-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65