Sortie accompagnée Au pays des bouquetins ESTAING Estaing

Sortie accompagnée Au pays des bouquetins

ESTAING D103 Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 09:00:00

fin : 2025-12-28 16:00:00

Date(s) :

2025-12-28

Sortie accompagnée à la journée, animée par les accompagnateurs en montagne du Bureau Montagne du Val d’Azun, à la découverte des bouquetins ibériques.

La montagne sans neige est plus accessible pour aller à la rencontre de ces bêtes à cornes nouvellement réintroduites dans le Parc national des Pyrénées.

Jumelles et lunette d’observation nous permettront de découvrir à distance cette espèce fascinante !

-Réservation préalable obligatoire.

-Accessible à partir de 9 ans.

-Equipement à prévoir

Bonnes chaussures de randonnée + chaussettes chaudes Sac à dos d’un volume supérieur à 20 litres Vêtements adaptés à la saison veste imperméable Gants Bonnet Lunettes de soleil Couvre-chef Crème solaire Eau (1 litre par personne) pique-nique. .

ESTAING D103 Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied day trip, led by mountain guides from the Val d’Azun Mountain Office, to discover the Iberian ibex.

The snow-free mountains are more accessible to meet these horned beasts recently reintroduced to the Pyrenees National Park.

Binoculars and spotting scopes will enable us to discover this fascinating species from a distance!

L’événement Sortie accompagnée Au pays des bouquetins Estaing a été mis à jour le 2025-12-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65