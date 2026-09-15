Informations pratiques

Argelès-Gazost

Sortie accompagnée « Brame du cerf »

ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 150 – 150 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-10-10 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Les samedis soirs de mi-septembre à mi-octobre :

À l’heure où la forêt se pare de nouvelles couleurs, un cri rauque et envoûtant résonne au-dessus de la sapinière.

Les oreilles aux aguets, les jumelles à portée de mains, observons avec délectation ce moment d’émotion unique.

Lieu d’écoute et d’observation variable.

– Accessible à partir de 8 ans.

– Réservation obligatoire (groupe de 4 à 8 pers. maximum).

– Sortie encadrée et animée par le Bureau Montagne du Val d’Azun.

– Équipement à prévoir : Bonnes chaussures de randonnée / Sac à dos / Veste imperméable / Doudoune / Polaire / Gants / Bonnet : Couvre-chef / Crème solaire / Eau (1,5 litre par personne) / Petit en-cas .

ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03 bmva65@gmail.com

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English :

Saturday evenings from mid-September to mid-October:

At the time when the forest takes on new colors, a hoarse, enchanting cry echoes above the pine grove.

With ears pricked and binoculars at the ready, let’s delight in this uniquely moving moment.

Listening and observation locations vary.

L’événement Sortie accompagnée « Brame du cerf » Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-09-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65