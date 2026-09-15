Sortie accompagnée « Brame du cerf » Argelès-Gazost
samedi 19 septembre 2026 · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Sortie accompagnée « Brame du cerf »
ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : 150 – 150 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-10-10 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Les samedis soirs de mi-septembre à mi-octobre :
À l’heure où la forêt se pare de nouvelles couleurs, un cri rauque et envoûtant résonne au-dessus de la sapinière.
Les oreilles aux aguets, les jumelles à portée de mains, observons avec délectation ce moment d’émotion unique.
Lieu d’écoute et d’observation variable.
– Accessible à partir de 8 ans.
– Réservation obligatoire (groupe de 4 à 8 pers. maximum).
– Sortie encadrée et animée par le Bureau Montagne du Val d’Azun.
– Équipement à prévoir : Bonnes chaussures de randonnée / Sac à dos / Veste imperméable / Doudoune / Polaire / Gants / Bonnet : Couvre-chef / Crème solaire / Eau (1,5 litre par personne) / Petit en-cas .
ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03 bmva65@gmail.com
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English :
Saturday evenings from mid-September to mid-October:
At the time when the forest takes on new colors, a hoarse, enchanting cry echoes above the pine grove.
With ears pricked and binoculars at the ready, let’s delight in this uniquely moving moment.
Listening and observation locations vary.
L’événement Sortie accompagnée « Brame du cerf » Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-09-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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