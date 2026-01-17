Sortie accompagnée en Kayak Saint-Jean-du-Doigt

Sortie accompagnée en Kayak

Lieu défini en fonction de la météo Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Début : 2026-02-10 10:00:00

fin : 2026-03-09 12:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-12 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-02 2026-03-06 2026-03-09 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-19 2026-03-27

Nicolas vous propose des sorties accompagnées en Kayak pour découvrir cette pratique le long des côtes de Saint-Jean-du-Doigt et Plougasnou. Plusieurs créneaux sont prévus adaptables à différentes formules sorties de groupe jusqu’à 10 personnes, navigations de découverte du kayak de mer et éventuellement au coucher du soleil; sorties familiales particulièrement adaptées aux enfants et aux parents pour vivre de bons moments; cours particuliers quelque soit votre niveau, pour apprendre et progresser jusqu’à deux personnes.

Veillez à prévoir une tenue adaptée (néoprène ou polaire ) et des chaussures d’eau. Possibilité d’ouvrir d’autres créneaux sur demande. Inscriptions indispensables par mail à kayak.morlaix29@gmail.com ou par sms au 06 30 53 47 34.

Durée de séance entre 1h30 à 2h (variable en fonction des âges). Lieu défini lors de la réservation en fonction de la thématique et de la météo. .

Lieu défini en fonction de la météo Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 53 47 34

