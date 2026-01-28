Sortie accompagnée Mendi Gaiak balade igloo à Iraty Saint-Jean-Pied-de-Port

Sortie accompagnée Mendi Gaiak balade igloo à Iraty

Parking Carrefour Market Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Petite balade facile pour chercher l’emplacement idéal pour la construction collective d’un igloo, avec la neige et les matériaux disponibles sur place. Raquettes + bâtons obligatoire (location possible en option).

Durée activité 2h30/3h30h.

Age minimum 6 ans.

Départ minimum 4 pers maximum 12 pers.

Matériel coupe-vent, vêtements chauds, chaussures de randonnées imperméables (adaptés à la pratique hivernale), sac à dos (15L minimum), lunettes de soleil, crème solaire, eau, traitement médicamenteux en cours, bonnet, 2 paires de gants (dont une de rechange). .

Parking Carrefour Market Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

