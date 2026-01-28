Sortie accompagnée Mendi Gaiak balade petit trappeur à Iraty Saint-Jean-Pied-de-Port
Sortie accompagnée Mendi Gaiak balade petit trappeur à Iraty Saint-Jean-Pied-de-Port mercredi 25 février 2026.
Sortie accompagnée Mendi Gaiak balade petit trappeur à Iraty
Parking Carrefour Market Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Petite balade facile dans les bois et les chemins, à la recherche des indices et traces des animaux et des oiseaux en hiver. Raquettes + bâtons obligatoire (location possible en option).
Durée activité 2h30/3h30h.
Age minimum 6 ans.
Départ minimum 4 pers maximum 12 pers.
Matériel coupe-vent, vêtements chauds, chaussures de randonnées imperméables (adaptés à la pratique hivernale), sac à dos (15L minimum), lunettes de soleil, crème solaire, eau, traitement médicamenteux en cours, bonnet, 2 paires de gants (dont une de rechange). .
Parking Carrefour Market Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie accompagnée Mendi Gaiak balade petit trappeur à Iraty
L’événement Sortie accompagnée Mendi Gaiak balade petit trappeur à Iraty Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Pays Basque