Sortie accrobranche en famille Lacq Aventure Lacq
Sortie accrobranche en famille Lacq Aventure Lacq mercredi 22 octobre 2025.
Sortie accrobranche en famille
Lacq Aventure Chemin du Haut du Bois Lacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Dans un cadre naturel, relevez le défi face aux tyroliennes, lianes de tarzan, troncs flottants et autres surprises… pour un moment de pur plaisir en famille ! .
Lacq Aventure Chemin du Haut du Bois Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 35 78 contact@csc-orthez.fr
English : Sortie accrobranche en famille
German : Sortie accrobranche en famille
Italiano :
Espanol : Sortie accrobranche en famille
L’événement Sortie accrobranche en famille Lacq a été mis à jour le 2025-10-18 par OT Coeur de Béarn