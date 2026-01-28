Sortie Ado CCASC Saint-Loup-sur-Semouse
Sortie Ado CCASC Saint-Loup-sur-Semouse samedi 7 février 2026.
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-07
fin : 2026-03-07
2026-02-07
Journée au Games Factory à Besançon.
Bowling, karting, Prison Island.
Pique-nique tiré du sac.
Réservé aux ados de 12 à 17 ans.
Inscription avant le 31 janvier. .
CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 36 26 animateur@saint-loup.eu
