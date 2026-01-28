Sortie Ado CCASC Saint-Loup-sur-Semouse

Sortie Ado

CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-07

fin : 2026-03-07

2026-02-07

Journée au Games Factory à Besançon.

Bowling, karting, Prison Island.

Pique-nique tiré du sac.

Réservé aux ados de 12 à 17 ans.

Inscription avant le 31 janvier. .

CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 36 26 animateur@saint-loup.eu

