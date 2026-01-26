Sortie adulte La légende de Monté-Cristo, Le musical Plouzévédé
Sortie adulte La légende de Monté-Cristo, Le musical Plouzévédé vendredi 13 mars 2026.
Sortie adulte La légende de Monté-Cristo, Le musical
Pôle enfance Plouzévédé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 18:15:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Venez découvrir la comédie musicale du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas.
Spectacle à Brest Arena.
Rendez-vous au pôle enfance à 18h15.
Transport en mini-bus et en covoiturage.
Ouvert aux adultes.
Sur inscription, avant le 12 Février. .
Pôle enfance Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie adulte La légende de Monté-Cristo, Le musical
L’événement Sortie adulte La légende de Monté-Cristo, Le musical Plouzévédé a été mis à jour le 2026-01-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX