Sortie aidants, Ehpad Simone de Beauvoir, Saint-Médard-en-Jalles
Sortie aidants, Ehpad Simone de Beauvoir, Saint-Médard-en-Jalles jeudi 9 avril 2026.
Sortie aidants Jeudi 9 avril, 11h00 Ehpad Simone de Beauvoir Gironde
Gratuit – Inscription et informations au Centre ressources
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-09T11:00:00+02:00 – 2026-04-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-09T11:00:00+02:00 – 2026-04-09T18:00:00+02:00
“Jardin des 9 soleils qui est une exposition immersive dans la grande nef autour de la mythologie chinoise.”
“Au coeur de la nef, un pont en structure d’échafaudage permettra aux publics de s’élever dans les hauteurs de l’espace et prendre un autre point de vue sur celui-ci.
Cette structure est également le support de rubans colorés que les publics seront amenés à accrocher tout au long de l’exposition, utilisant le pont comme un arbre à voeux. Représentant un arc-en-ciel in progress, cette oeuvre s’inscrit dans le sillage du travail de Trevor Yeung, qui donne aux
phénomènes naturels ainsi qu’à nos désirs des formes sculpturales pour les
appréhender autrement.
La nef entière sera baignée de couleur verte, travaillée ici comme un
monochrome à grande échelle.
Trevor Yeung mobilise l’écologie botanique, l’horticulture et les systèmes
d’aquariums comme des dispositifs métaphoriques traduisant l’émancipation
des désirs dans le champ des relations humaines. Son oeuvre, nourrie à la fois d’expériences personnelles et de mythologie, se déploie du médium
photographique à des environnements immersifs de grande envergure. En
orchestrant des systèmes à différentes échelles, Trevor Yeung interroge les
logiques de contrôle, d’interdépendance et de vulnérabilité qui façonnent nos
structures sociales et affectives.”
Départ depuis le Centre Ressources à 11h et retour aux alentours de 17h30 – 18h.
Ehpad Simone de Beauvoir Allée du Preuilha – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 86 89 03 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 99 95 75 »}, {« type »: « email », « value »: « centreressources@saint-medard-en-jalles.fr »}]
Sortie entre aidants pour un repas au restaurant d’application “La Source” suivi d’une visite accompagnée par un guide conférencier de la nouvelle exposition du CAPC.
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