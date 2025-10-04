Sortie ALAMER PLAGES VIVANTES avec le Centre de Découverte Le Hédraou Perros-Guirec

Sortie ALAMER PLAGES VIVANTES avec le Centre de Découverte Le Hédraou

Plage de Saint-Guirec Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

Sortie et animation participative en partenariat avec la Maison du Littoral.

Découvrez la laisse de mer et son importance.

Venez aider la science en vous initiant aux sciences participatives par le protocole ALAMER.

Sortie gratuite, sans réservation.

RDV Plage Saint-Guirec Ploumanac’h .

Plage de Saint-Guirec Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 57 68 51 16

