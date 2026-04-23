Sortie algues RDV Bateau Le No Name Landunvez
Sortie algues RDV Bateau Le No Name Landunvez dimanche 13 septembre 2026.
Landunvez
Sortie algues
RDV Bateau Le No Name Port d’Argenton Landunvez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:00:00
fin : 2026-09-13 14:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Balade guidée sur l’estran à la découverte des algues alimentaires.
A l’occasion des grandes marées, apprenons à les récolter, les conserver, les utiliser et découvrons leurs bienfaits pour la santé!
Véritable concentré de nutriments, les algues sont un trésor de bienfaits, grâce notamment à leur richesse en oligo-éléments et à leur pouvoir anti-oxydant.
C’est une manne à portée de main pour enrichir nos assiettes et découvrir de nouvelles saveurs iodées.
Cette sortie est accessible à tous, seul ou en famille, les enfants sont les bienvenus. .
RDV Bateau Le No Name Port d’Argenton Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 64 62 86 02
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English :
L’événement Sortie algues Landunvez a été mis à jour le 2026-04-23 par OT IROISE BRETAGNE
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