Sortie amphibien Les Jardins Respectueux Châteaubernard

Sortie amphibien

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

2026-04-08

Découvrez les secrets cachés de la mare et apprenez à identifier les amphibiens tout en explorant les enjeux cruciaux pour préserver cet écosystème fascinant ! Rendez-vous à l’Yeuse et pensez à ramener des bottes !

English :

Discover the pond’s hidden secrets and learn to identify amphibians, while exploring the crucial issues involved in preserving this fascinating ecosystem! Meet at L’Yeuse, and don’t forget to bring your boots!

