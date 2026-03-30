SORTIE AMPHIBIENS ANIMÉE PAR DEMAIN LA TERRE

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Une balade nocturne à Saint-André pour mieux connaître la mare et certains habitants les amphibiens ! A la fin de l’hiver, il est facile d’entendre leur chant et aussi de les rencontrer ! Profitons de cette soirée pour en apprendre plus sur ces animaux protégés.

Une balade nocturne à Saint-André pour mieux connaître la mare et certains habitants les amphibiens ! A la fin de l’hiver, il est facile d’entendre leur chant et aussi de les rencontrer ! Profitons de cette soirée pour en apprendre plus sur ces animaux protégés.

Matériel à prendre lampe frontale et bottes .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 7 69 92 86 19

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English :

An evening walk in Saint-André to learn more about the pond and its inhabitants: amphibians! At the end of winter, it’s easy to hear their songs and to meet them! Let’s take advantage of this evening to learn more about these protected animals.

L’événement SORTIE AMPHIBIENS ANIMÉE PAR DEMAIN LA TERRE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT