Sortie APRED Jumilhac-le-Grand
Jumilhac-le-Grand Dordogne
Visite du château de Jumilhac-le-Grand, de la galerie de l’or et du village.
Rdv devant le château à 9h30. Visite guidée par les propriétaires, durée 2heures. Repas au resto l’Oasis Visite guidée de la Galerie de l’Or puis visite du village avec Mme Ortega présidente de Jumilhac, histoire et patrimoine . Village frontière entre l’ancienne royauté française et les Plantagenets. Réservation par paiement obligatoire. .
Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 45 55 24
English : Sortie APRED
Visit Jumilhac-le-Grand castle, the gold gallery and the village. Booking by payment required.
