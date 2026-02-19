Sortie APRED Saint-Estèphe
Tarif : 35 – 35 – EUR
Sortie au musée André Voulgre à Mussidan et visite du moulin de la Veyssière à Neuvic. Les deux visites sont guidées. Déjeuner au restaurant Kayola où un menu complet sera servi. Covoiturage possible. Réservation par paiement obligatoire.
Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 45 55 24
Outing to the André Voulgre museum in Mussidan and visit to the Veyssière mill in Neuvic. Both visits are guided. Lunch at the Kayola restaurant, where a full menu will be served. Carpooling possible. Reservations by payment required.
