Sortie APRED

Saint-Estèphe Dordogne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Sortie au musée André Voulgre à Mussidan et visite du moulin de la Veyssière à Neuvic. Les deux visites sont guidées. Déjeuner au restaurant Kayola où un menu complet sera servi. Covoiturage possible. Réservation par paiement obligatoire.

Sortie au musée André Voulgre à Mussidan et visite du moulin de la Veyssière à Neuvic. Les deux visites sont guidées. Déjeuner au restaurant Kayola où un menu complet sera servi. Covoiturage possible. Réservation par paiement obligatoire. .

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 45 55 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Outing to the André Voulgre museum in Mussidan and visit to the Veyssière mill in Neuvic. Both visits are guided. Lunch at the Kayola restaurant, where a full menu will be served. Carpooling possible. Reservations by payment required.

L’événement Sortie APRED Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-02-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin