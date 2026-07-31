Sortie aquarelle sur l’île de Versailles ile de Versailles, Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 10:00 – 12:30

Gratuit : non Sur inscription, plein tarif 50€, tarif réduit 45€ à partir de 5 inscriptions. Une parenthèse créative autour de l’aquarelle dans ce lieu inspirant, l’île de Versailles et son jardin japonais.Animé par Karine de Courcy, artiste peintre et dessinatrice nantaise passionnée de transmission.Chacun repart avec sa réalisation et des techniques simples pour continuer à pratiquer.Le matériel est fourni et chaque participant repart avec ses réalisations.Tarif : 50€ par personne – 45€ dès 5 inscriptions.Durée : 2h – petit groupe pour un accompagnement personnaliséPublic : adultes et adolescents, débutants ou initiésRéservation obligatoire : inscription et infos par message ou email. Adulte, En famille, Etudiant, Senior – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Artiste nantaise et passionnée de transmission, Karine de Courcy propose une nouvelle sortie aquarelle le 20 août,de 10h à 12h30,sur l’île de Versailles à Nantes.Une matinée ouverte à tous, enfants comme adultes, pour s’initier ou progresser en dessin et aquarelle dans un cadre exceptionnel. L’île de Versailles, avec ses jardins japonais, ses passerelles ombragées et ses vues paisibles sur l’Erdre, offre un environnement idéal pour apprendre à observer, composer et peindre.Karine accompagne chaque participant pas à pas : bases du dessin, gestes essentiels de l’aquarelle, choix des couleurs. L’atelier est conçu pour être accessible, quel que soit le niveau, même pour ceux qui pensent “ne pas savoir dessiner”. Ce temps créatif se déroule en extérieur, dans une ambiance conviviale et détendue. Chacun repart avec sa réalisation et des techniques simples pour continuer à pratiquer.Un pique?nique libre est proposé à la suite de l’atelier pour prolonger le moment au bord de l’eau.Tous niveaux – matériel fourni – enfants et adultes bienvenus.

ile de Versailles, Nantes Nantes 44000

0666252064 http://www.karinedecourcy.com



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