SORTIE ASTRONOMIE

Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Observation des étoiles, planètes et vulgarisation du ciel avec un télescope. Les participants peuvent apporter leur matériel. Départ de l’office de tourisme (covoiturage nécessaire). .

Peyre en Aubrac 48310 Lozère Occitanie +33 4 66 45 31 42 fournels@aubrac-lozere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SORTIE ASTRONOMIE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-02-03 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien