SORTIE ASTRONOMIE Peyre en Aubrac

Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Observation des étoiles, planètes et vulgarisation du ciel avec un télescope. Les participants peuvent apporter leur matériel. Départ de l’office de tourisme (covoiturage nécessaire). .
Peyre en Aubrac 48310 Lozère Occitanie +33 4 66 45 31 42 fournels@aubrac-lozere.com
