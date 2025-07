Sortie atelier plantes médicinales et comestibles Clairvaux-les-Lacs

Sortie atelier plantes médicinales et comestibles Clairvaux-les-Lacs mercredi 16 juillet 2025.

Sortie atelier plantes médicinales et comestibles

Lieu de rendez-vous communiqué plus tard Clairvaux-les-Lacs Jura

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 16:00:00

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Sortie atelier plantes médicinales et comestibles à Clairvaux-les-Lacs chaque mercredi après-midi 14h 16h, en juillet et août. Lieu de rendez-vous communiqué la veille de la sortie via groupe whatsapp.

Rencontre des plantes sauvages comestibles, médicinales… et même parfois toxiques (histoire de bien les reconnaître et de ne pas se tromper !). On observe, on touche, on sent, on goûte parfois.

On apprend, on s’émerveille, on cueille avec respect.

Sur réservation. .

Lieu de rendez-vous communiqué plus tard Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69 contact@corpsetplantes.fr

