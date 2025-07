SORTIE AU BORD DU TECH Le Boulou

SORTIE AU BORD DU TECH Le Boulou mardi 15 juillet 2025.

SORTIE AU BORD DU TECH

4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 09:00:00

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Balades nature au bord du Tech !

Avec la Maison de l’Eau et de la Méditerranée, partez en sortie accompagnée pour découvrir les richesses de la rivière du Tech ! tous les mardis en juillet aout.

.

4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 10 contact@mem-leboulou.fr

English :

? Nature walks on the banks of the Tech!

With the Maison de l’Eau et de la Méditerranée, take a guided tour to discover the riches of the river Tech! Every Tuesday in July and August.

German :

? Naturwanderungen am Ufer des Tech ?

Mit dem Maison de l’Eau et de la Méditerranée (Haus des Wassers und des Mittelmeers) können Sie jeden Dienstag im Juli und August einen begleiteten Ausflug machen, um den Reichtum des Flusses Tech zu entdecken.

Italiano :

? Passeggiate naturalistiche sulle rive del fiume Tech!

Con la Maison de l’Eau et de la Méditerranée, partecipate a una visita guidata per scoprire le ricchezze del fiume Tech! Tutti i martedì di luglio e agosto.

Espanol :

? ¡Paseos por la naturaleza a orillas del río Tech!

Con la Maison de l’Eau et de la Méditerranée, realice una visita guiada para descubrir las riquezas del río Tech. Todos los martes de julio y agosto.

L’événement SORTIE AU BORD DU TECH Le Boulou a été mis à jour le 2025-07-10 par VALLESPIR TOURISME