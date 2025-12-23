Sortie au bowling

Rodez Aveyron

Début : Vendredi 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Venez passer un moment un moment de détente et convivialité entre adultes au Bowling du Rouergue à Onet-le-Château.

Une partie et une boisson offerte.

Uniquement pour les adultes

INFORMATIONS PRATIQUES

Carte d’adhésion familiale 10€ + 1€

Inscription obligatoire

RDV 13h45 devant le bowling 1 .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Come and spend a relaxing and convivial moment with other adults at Bowling du Rouergue in Onet-le-Château.

One game and one drink included.

