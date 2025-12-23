Sortie au bowling Rodez
Sortie au bowling Rodez vendredi 16 janvier 2026.
Sortie au bowling
Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Venez passer un moment un moment de détente et convivialité entre adultes au Bowling du Rouergue à Onet-le-Château.
Une partie et une boisson offerte.
Uniquement pour les adultes
INFORMATIONS PRATIQUES
Carte d’adhésion familiale 10€ + 1€
Inscription obligatoire
RDV 13h45 devant le bowling 1 .
Rodez 12000 Aveyron Occitanie
English :
Come and spend a relaxing and convivial moment with other adults at Bowling du Rouergue in Onet-le-Château.
One game and one drink included.
