Sortie au bowling Rodez

Sortie au bowling Rodez vendredi 16 janvier 2026.

Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi 2026-01-16
fin : 2026-01-16

2026-01-16

Venez passer un moment un moment de détente et convivialité entre adultes au Bowling du Rouergue à Onet-le-Château.
Une partie et une boisson offerte.
Uniquement pour les adultes
INFORMATIONS PRATIQUES
Carte d’adhésion familiale 10€ + 1€
Inscription obligatoire
RDV 13h45 devant le bowling 1  .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

English :

Come and spend a relaxing and convivial moment with other adults at Bowling du Rouergue in Onet-le-Château.
One game and one drink included.

