Sortie au cirque Thèze dimanche 14 décembre 2025.

Thèze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

2025-12-14

Prenez place sous le chapiteau du cirque de Noël à Pau ! Acrobaties, rires et étoiles dans les yeux des petits et grands. Un moment magique pour commencer les fêtes en beauté !   .

Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 60 01 45 

