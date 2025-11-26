Sortie au cirque

Thèze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Prenez place sous le chapiteau du cirque de Noël à Pau ! Acrobaties, rires et étoiles dans les yeux des petits et grands. Un moment magique pour commencer les fêtes en beauté ! .

Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 60 01 45

English : Sortie au cirque

German : Sortie au cirque

Italiano :

Espanol : Sortie au cirque

L’événement Sortie au cirque Thèze a été mis à jour le 2025-11-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran