Sortie au coeur de la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré

Sortie au coeur de la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01 2026-02-21

Organisé dans le cadre des Journée mondiale des zones humides



Sortie nature encadrée par la LPO.

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

English :

Organized as part of World Wetlands Day



Nature outing supervised by the LPO.

