Sortie au Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire Rémalard en Perche

Sortie au Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire Rémalard en Perche lundi 15 juin 2026.

Sortie au Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire

Rémalard Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 06:00:00
fin : 2026-06-15

Date(s) :
2026-06-15

Pour son 10ème anniversaire, le festival Rémalire porté par l’Association Patrimoine et Orgue de Rémalard vous propose une sortie au Château de Chaumont-sur-Loire et son Festival International des Jardins.

Au programme

– Départ de Rémalard-en-Perche vers 6 heures en autocar de tourisme.
– Arrivée vers 9h40 au Domaine de Chaumont-sur-Loire, visite guidée du château.
– 12h30 déjeuner (non compris) libre dans l’un des restaurants du domaine ou tiré du sac (aire de pique-nique) à votre convenance.
– Après-midi visite libre du Festival International des Jardins.
– À voir aussi Le Parc du Goualoup, la Serre des Victorias et le Potager.
– 18h retour vers Rémalard-en-Perche pour une arrivée prévue vers 21 heures.

Tarif 60€ comprenant le trajet aller-retour en autocar, l’entrée au château et sa visite guidée, l’entrée au Festival des Jardins, au Parc de Goualoup, à la Serre des Victorias et au Potager (repas du midi non compris).

Inscription et règlement jusqu’au 30 mai auprès de la médiathèque de Rémalard-en-Perche.   .

Rémalard Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 

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English : Sortie au Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire

L’événement Sortie au Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-03-26 par OT CdC Coeur du Perche

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