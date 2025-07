Sortie au Lac du Der Départ & retour Super U Frignicourt

Début : 2025-07-18 10:30:00

fin : 2025-08-08 18:30:00

Le service du DSU propose une sortie au Lac du Der pour les familles, enfants et seniors avec pique-nique le midi puis baignade, jeux et balades sur digue. Sur inscription. 10h30 18h30.

Le service du DSU propose une sortie au Lac du Der pour les familles, enfants et seniors avec pique-nique le midi puis baignade, jeux et balades sur digue.

Départ & retour Super U Avenue de Champagne Frignicourt 51300 Marne Grand Est

English : Sortie au Lac du Der

The DSU department is offering an outing to Lac du Der for families, children and senior citizens, with a picnic lunch followed by swimming, games and walks on the dike. Registration required. 10:30 a.m. 6:30 p.m.

German :

Die DSU bietet einen Ausflug zum Lac du Der für Familien, Kinder und Senioren mit Picknick am Mittag und anschließendem Schwimmen, Spielen und Spaziergängen auf dem Deich an. Nach vorheriger Anmeldung. 10:30 18:30 Uhr.

Italiano :

Il dipartimento DSU propone una gita a Lac du Der per famiglie, bambini e anziani, con un pranzo al sacco seguito da nuoto, giochi e passeggiate sulla diga. È necessaria l’iscrizione. dalle 10.30 alle 18.30.

Espanol :

El departamento de DSU ofrece una excursión al Lac du Der para familias, niños y personas mayores, con un almuerzo campestre seguido de baño, juegos y paseos por el dique. Inscripción obligatoria. de 10.30 a 18.30 h.

