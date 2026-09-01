AGENDA · Thiviers
Sortie au Ludifest Thiviers
samedi 26 septembre 2026 · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Sortie au Ludifest
Ludothèque de Thiviers Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 13:30:00
fin : 2026-09-26 18:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Une après-midi dans un festival pour découvrir de nouveaux jeux !
Une après-midi dans un festival au château pour découvrir de nouveaux jeux ! .
Ludothèque de Thiviers Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie au Ludifest
An afternoon at a festival to discover new games!
L’événement Sortie au Ludifest Thiviers a été mis à jour le 2026-09-11 par Isle-Auvézère
À voir aussi à Thiviers (Dordogne)
- La rentrée du café littéraire Café culturel associatif Le Chat Pline Thiviers 17 septembre 2026
- Journées portes ouvertes Carrières de Thiviers Thiviers 19 septembre 2026
- Visite clownesque : l’histoire sérieusement déjantée !, Office de tourisme Périgord-Limousin, Thiviers 19 septembre 2026
- Concert de WMO Jazz Band Le Chat Pline Café Thiviers 19 septembre 2026
- Le 20, c’est le vin Les délices de Rocheclaire Thiviers 20 septembre 2026