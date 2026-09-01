Informations pratiques

Thiviers

Sortie au Ludifest

Ludothèque de Thiviers Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 13:30:00

fin : 2026-09-26 18:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Une après-midi dans un festival pour découvrir de nouveaux jeux !

Une après-midi dans un festival au château pour découvrir de nouveaux jeux ! .

Ludothèque de Thiviers Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56

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English : Sortie au Ludifest

An afternoon at a festival to discover new games!

L’événement Sortie au Ludifest Thiviers a été mis à jour le 2026-09-11 par Isle-Auvézère