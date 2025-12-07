Sortie au marché de Noël de Montbéliard Jussey
Place du Champ de Foire Jussey Haute-Saône
Sortie en autocar au départ de Jussey. Départ à 13h du Champ de Foire, retour à 21h.
20€ pour les adhérents AFR et 22€ pour les non adhérents.
Inscription jusqu’au 10 novembre 2025.
Organisée par l’association Familles Rurales. .
Place du Champ de Foire Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 14 22 35
