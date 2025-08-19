Sortie au Plan d’O Saint-Maixent-l’École
Sortie au Plan d’O Saint-Maixent-l’École mardi 19 août 2025.
Sortie au Plan d’O
Cloitre de l’Abbatiale Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Une sortie nature et détente au Plan d’O de Cherveux ! Baignade, jeux en plein air et moment partagés pour profiter pleinement de l’été.
Réservation obligatoire. .
Cloitre de l’Abbatiale Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com
