Sortie au Platzerwasel Sondernach
Sortie au Platzerwasel Sondernach dimanche 18 janvier 2026.
Sortie au Platzerwasel
Sondernach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-18 09:00:00
fin : 2026-01-18 12:00:00
Date(s) :
2026-01-18 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01
Altitude Attitude vous guide sur les Crêtes Vosgiennes pour une balade nature. Découvrez la faune locale, son adaptation à l’hiver et sa protection. Si la neige est présente, la sortie se fera en raquettes.
Altitude Attitude vous emmène sur les Crêtes Vosgiennes pour une balade à la découverte de magnifiques paysages. Il vous parlera de l’adaptation de la faune aux conditions difficiles de l’hiver en montagne, de sa vulnérabilité et comment la protéger. Si la neige est au rendez-vous, cette sortie se fera en raquettes.
Informations pratiques
Distance 5km
Dénivelé 150m
Difficulté moyenne
Âge minimum 8 ans
Porte-bébé Non autorisé
Toutourisme Chiens non autorisés
Conseils de préparation
Matériels obligatoires Un système multi couches afin de pouvoir moduler l’habillage en fonction de la température et de l’effort fourni sous vêtement technique, polaire chaude, veste type gore tex (coupe-vent et imperméable), pantalon de randonnée, bonnet, gants chauds, chaussures chaudes et étanches, gourde ou bouteille isotherme (0.5L participant minimum), barres énergétiques.
Matériel conseillé crème solaire.
Matériels fournis les raquettes et les bâtons.
À noter
En cas de nécessité, l’AMM se réserve le droit de modifier l’itinéraire.
Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel.
Pensez à respecter les obligations d’équipement hiver en vigueur entre le 1er novembre et le 31 mars.
La sortie est confirmée dès 4 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée .
Sondernach 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Altitude Attitude guides you to the Crêtes Vosgiennes for a nature walk. Discover the local fauna, its adaptation to winter and its protection. If there’s snow, you can go snowshoeing.
L’événement Sortie au Platzerwasel Sondernach a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de tourisme de la vallée de Munster