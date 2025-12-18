Sortie au Platzerwasel

Sondernach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18 09:00:00

fin : 2026-01-18 12:00:00

Date(s) :

2026-01-18 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01

Altitude Attitude vous emmène sur les Crêtes Vosgiennes pour une balade à la découverte de magnifiques paysages. Il vous parlera de l’adaptation de la faune aux conditions difficiles de l’hiver en montagne, de sa vulnérabilité et comment la protéger. Si la neige est au rendez-vous, cette sortie se fera en raquettes.

Informations pratiques

Distance 5km

Dénivelé 150m

Difficulté moyenne

Âge minimum 8 ans

Porte-bébé Non autorisé

Toutourisme Chiens non autorisés

Conseils de préparation

Matériels obligatoires Un système multi couches afin de pouvoir moduler l’habillage en fonction de la température et de l’effort fourni sous vêtement technique, polaire chaude, veste type gore tex (coupe-vent et imperméable), pantalon de randonnée, bonnet, gants chauds, chaussures chaudes et étanches, gourde ou bouteille isotherme (0.5L participant minimum), barres énergétiques.

Matériel conseillé crème solaire.

Matériels fournis les raquettes et les bâtons.

À noter

En cas de nécessité, l’AMM se réserve le droit de modifier l’itinéraire.

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel.

Pensez à respecter les obligations d’équipement hiver en vigueur entre le 1er novembre et le 31 mars.

La sortie est confirmée dès 4 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée .

Sondernach 68380 Haut-Rhin Grand Est

English :

Altitude Attitude guides you to the Crêtes Vosgiennes for a nature walk. Discover the local fauna, its adaptation to winter and its protection. If there’s snow, you can go snowshoeing.

