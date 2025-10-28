Sortie au Prison Island de Limoges Bourganeuf
2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf Creuse
Entre Fort Boyard, escape game et jeu coopératif.
Prison Island vous propose des défis pour tous les âges dans un univers captivant.
Départ au CAVL AGORA, à 13h30.
Participation de 10€ demandée. .
2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr
