Sortie au Salon de l’Agriculture

Gare Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 06:00:00

fin : 2026-02-22 22:30:00

Date(s) :

2026-02-22 2026-02-26

Sortie proposée par l’Association Blangy Loisirs

2 dates

– Dimanche 22 Février

– Jeudi 26 Février

et 2 départs au choix

– 6h00 Gare Blangy

– 6h30 Gare Aumale

Réservations obligatoires Places limitées !

Inscription auprès de Blangy Loisirs 06 86 88 78 25 .

Gare Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 48 76 34 57 blangyloisirs@outlook.fr

