Sortie au Salon de l’Agriculture Blangy-sur-Bresle
Sortie au Salon de l’Agriculture
Gare Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime
Début : 2026-02-22 06:00:00
fin : 2026-02-22 22:30:00
2026-02-22 2026-02-26
Sortie proposée par l’Association Blangy Loisirs
– Dimanche 22 Février
– Jeudi 26 Février
et 2 départs au choix
– 6h00 Gare Blangy
– 6h30 Gare Aumale
Réservations obligatoires Places limitées !
Inscription auprès de Blangy Loisirs 06 86 88 78 25 .
Gare Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 48 76 34 57 blangyloisirs@outlook.fr
