Sortie au Thoureil Les bateaux de Loire animée par l’association Jeanne Camille Loire-Authion

Sortie au Thoureil Les bateaux de Loire animée par l’association Jeanne Camille

20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 16:30:00

2026-03-28

Entre Angers et Saumur, Loire Odyssée organise une sortie au Thoureil, animée par l’association Jeanne Camille. .

20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr

