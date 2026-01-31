Sortie au Thoureil Les bateaux de Loire animée par l’association Jeanne Camille Loire-Authion
20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28 16:30:00
2026-03-28
Entre Angers et Saumur, Loire Odyssée organise une sortie au Thoureil, animée par l’association Jeanne Camille. .
20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr
