Sortie au Zoo de La Palmyre, Zoo La Palmyre, Les Mathes

Sortie au Zoo de La Palmyre Samedi 6 juin, 08h00 Zoo La Palmyre Charente-Maritime

De 5€ à 20€ selon ressources

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Désolé, c’est complet…

Une visite inoubliable à la rencontre des animaux dans ce parc animalier situé dans un site naturel exceptionnel. On le découvre ébahi, on y revient toujours avec plaisir.

Zoo La Palmyre Les Mathes Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/sortie-au-zoo-de-la-palmyre »}]

Une visite toujours riche en émotions famille visite