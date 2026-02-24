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Sortie au Zoo de La Palmyre, Zoo La Palmyre, Les Mathes

Sortie au Zoo de La Palmyre, Zoo La Palmyre, Les Mathes

Sortie au Zoo de La Palmyre, Zoo La Palmyre, Les Mathes samedi 6 juin 2026.

Lieu : Zoo La Palmyre

Adresse : Les Mathes

Ville : 17570 Les Mathes

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : De 5€ à 20€ selon ressources

Sortie au Zoo de La Palmyre Samedi 6 juin, 08h00 Zoo La Palmyre Charente-Maritime

De 5€ à 20€ selon ressources

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Désolé, c’est complet…
Une visite inoubliable à la rencontre des animaux dans ce parc animalier situé dans un site naturel exceptionnel. On le découvre ébahi, on y revient toujours avec plaisir.

Zoo La Palmyre Les Mathes Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/sortie-au-zoo-de-la-palmyre »}]
Une visite toujours riche en émotions famille visite

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