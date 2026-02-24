Sortie au Zoo de La Palmyre, Zoo La Palmyre, Les Mathes
Sortie au Zoo de La Palmyre, Zoo La Palmyre, Les Mathes samedi 6 juin 2026.
Sortie au Zoo de La Palmyre Samedi 6 juin, 08h00 Zoo La Palmyre Charente-Maritime
De 5€ à 20€ selon ressources
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Désolé, c’est complet…
Une visite inoubliable à la rencontre des animaux dans ce parc animalier situé dans un site naturel exceptionnel. On le découvre ébahi, on y revient toujours avec plaisir.
Zoo La Palmyre Les Mathes Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/sortie-au-zoo-de-la-palmyre »}]
Une visite toujours riche en émotions famille visite
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