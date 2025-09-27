Sortie autour du Bédat Rdv au parking du Vallon de Salut Bagnères-de-Bigorre

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 17:45:00

2025-09-27

A la rencontre de Seb Cazes, artiste illustrateur et dessinateur passionné de flore et chauve-souris, échanges sur ses pratiques, dessins libres…

Sortie autour du Bédat (prévoir tenue adaptée à la météo)

Seb Cazes est né à Auch en plein milieu du sud-ouest en 1975 et a toujours dessiné. A 20ans, il entre aux Beaux-Arts d’Angoulême afin de développer se pratique de la bande dessinée, de l’illustration et du graphisme.

Après son diplôme, il travaille pour le théâtre d’Auch pour lequel il signe des dizaines d’affiches de cirque, de danse, de théâtre…

Seb Cazes travaille à rassembler ses deux passions la montagne et le dessin, et arpente le plus possible les sommets des Pyrénées qui le nourrissent pour ses différents projets.

Après plus de six ans à croquer la flore des Pyrénées à sa manière, l’illustrateur Seb Cazes a rassemblé ses croquis en un joli premier tome paru en 2023, avant son dernier sur les chauves-souris.

Tarifs 10€/pers.

5€ adhérents Binaros et -18 ans

gratuit -10 ans

5 à 15 personnes maximum

Inscription à l’Office de Tourisme

Tourmalet Pic du Midi

English :

Meet Seb Cazes, artist illustrator and draughtsman with a passion for flora and bats, discuss his practices, free drawings…

Outing around Le Bédat (weather-appropriate clothing required)

Seb Cazes was born in Auch, in the middle of the South-West of France, in 1975, and has always drawn. At the age of 20, he entered the Beaux-Arts d’Angoulême to develop his skills in comics, illustration and graphic design.

After graduating, he worked for the Auch theater, for which he designed dozens of circus, dance and theater posters…

Seb Cazes works to bring together his two passions: the mountains and drawing, and spends as much time as possible on the summits of the Pyrenees, which provide the inspiration for his various projects.

After more than six years sketching the flora of the Pyrenees in his own way, illustrator Seb Cazes has collected his sketches in a handsome first volume published in 2023, before his latest on bats.

Prices: 10?/pers.

5? for Binaros members and under-18s

free for under-10s

5 to 15 people maximum

Registration at the Tourist Office

Tourmalet Pic du Midi

German :

Treffen Sie Seb Cazes, Illustrationskünstler und Zeichner mit einer Leidenschaft für Flora und Fledermäuse. Austausch über seine Praktiken, freie Zeichnungen…

Ausflug rund um den Bédat (dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen)

Seb Cazes wurde 1975 in Auch mitten im Südwesten Frankreichs geboren und hat schon immer gezeichnet. Mit 20 Jahren besuchte er die Kunsthochschule in Angoulême, um sich in den Bereichen Comic, Illustration und Grafikdesign weiterzubilden.

Nach seinem Abschluss arbeitete er für das Theater in Auch, für das er Dutzende von Zirkus-, Tanz- und Theaterplakaten entwarf.

Seb Cazes arbeitet daran, seine beiden Leidenschaften die Berge und das Zeichnen zu vereinen, und durchstreift so oft wie möglich die Gipfel der Pyrenäen, die ihn für seine verschiedenen Projekte nähren.

Nach mehr als sechs Jahren, in denen er die Flora der Pyrenäen auf seine Weise skizziert hat, hat der Illustrator Seb Cazes seine Skizzen in einem hübschen ersten Band zusammengefasst, der 2023 erschienen ist, bevor sein letzter Band über Fledermäuse erscheint.

Eintrittspreise: 10/Pers.

5? Binaros-Mitglieder und Personen unter 18 Jahren

kostenlos für Kinder unter 10 Jahren

5 bis 15 Personen maximal

Anmeldung im Office de Tourisme

Tourmalet Pic du Midi

Italiano :

Incontro con Seb Cazes, artista, illustratore e disegnatore con la passione per la flora e i pipistrelli, discussione sul suo lavoro e disegni gratuiti…

Uscita nei dintorni di Le Bédat (portare abbigliamento adatto al tempo)

Seb Cazes è nato ad Auch, nel centro del sud-ovest, nel 1975 e ha sempre disegnato. All’età di 20 anni è entrato alla Beaux-Arts d’Angoulême per sviluppare le sue capacità di fumettista, illustratore e grafico.

Dopo il diploma, lavora per il teatro di Auch, per il quale disegna decine di manifesti di circo, danza e teatro…

Seb Cazes lavora per unire le sue due passioni: la montagna e il disegno, e trascorre il maggior tempo possibile sulle cime dei Pirenei, che sono fonte di ispirazione per i suoi vari progetti.

Dopo più di sei anni passati a disegnare la flora dei Pirenei a modo suo, l’illustratore Seb Cazes ha riunito i suoi schizzi in un bel primo volume, pubblicato nel 2023, prima del suo ultimo volume sui pipistrelli.

Prezzi: 10€/persona

5€ per i soci Binaros e i minori di 18 anni

gratuito per i minori di 10 anni

da 5 a 15 persone al massimo

Iscrizione presso l’Ufficio del Turismo

Tourmalet Pic du Midi

Espanol :

Conozca a Seb Cazes, artista, ilustrador y dibujante apasionado por la flora y los murciélagos, hable de su obra y haga dibujos gratuitos…

Excursión por los alrededores de Le Bédat (llevar ropa adecuada para el tiempo)

Seb Cazes nació en Auch, en pleno suroeste, en 1975, y siempre ha dibujado. A los 20 años, ingresó en las Bellas Artes de Angulema para desarrollar sus aptitudes para el cómic, la ilustración y el diseño gráfico.

Tras licenciarse, trabaja para el teatro de Auch, para el que diseña decenas de carteles de circo, danza y teatro…

Seb Cazes trabaja para aunar sus dos pasiones: la montaña y el dibujo, y pasa el mayor tiempo posible en las cumbres de los Pirineos, que le sirven de inspiración para sus diversos proyectos.

Tras más de seis años dibujando a su manera la flora de los Pirineos, el ilustrador Seb Cazes ha reunido sus bocetos en un bello primer volumen, publicado en 2023, antes de su último volumen sobre los murciélagos.

Precios: 10€/persona

5? para socios de Binaros y menores de 18 años

gratis para menores de 10 años

de 5 a 15 personas máximo

Inscripciones en la Oficina de Turismo

Tourmalet Pic du Midi

