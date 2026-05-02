Sortie aux étangs de Rigney accompagnée d’un guide nature Rigney Rigney

Rigney

Sortie aux étangs de Rigney accompagnée d’un guide nature

Rigney Aux étangs de Rigney Rigney Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23

NOUVEAU

Suivez Élie Pernot, guide nature et passionné de botanique, pour une découverte des étangs de Rigney et de leur riche environnement naturel. Partez à l’observation de la faune et de la flore locales grives, hérons, grenouilles, castors… quelle espèce se laissera apercevoir en premier ?

La balade se conclura par un apéro-fondue convivial proposé par l’Office de Tourisme du Doubs Baumois.

Pensez à vous munir de jumelles pour profiter pleinement de l’expérience ! .

Rigney Aux étangs de Rigney Rigney 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-doubsbaumois.fr

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English : Sortie aux étangs de Rigney accompagnée d’un guide nature

L’événement Sortie aux étangs de Rigney accompagnée d’un guide nature Rigney a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS