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Sortie aux étangs de Rigney accompagnée d’un guide nature Rigney Rigney

Sortie aux étangs de Rigney accompagnée d’un guide nature Rigney Rigney jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Rigney

Adresse : Aux étangs de Rigney

Ville : 25640 Rigney

Département : Doubs

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Rigney

Sortie aux étangs de Rigney accompagnée d’un guide nature

Rigney Aux étangs de Rigney Rigney Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23

NOUVEAU
Suivez Élie Pernot, guide nature et passionné de botanique, pour une découverte des étangs de Rigney et de leur riche environnement naturel. Partez à l’observation de la faune et de la flore locales grives, hérons, grenouilles, castors… quelle espèce se laissera apercevoir en premier ?
La balade se conclura par un apéro-fondue convivial proposé par l’Office de Tourisme du Doubs Baumois.
Pensez à vous munir de jumelles pour profiter pleinement de l’expérience !   .

Rigney Aux étangs de Rigney Rigney 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98  info@ot-doubsbaumois.fr

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English : Sortie aux étangs de Rigney accompagnée d’un guide nature

L’événement Sortie aux étangs de Rigney accompagnée d’un guide nature Rigney a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS