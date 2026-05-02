Sortie aux étangs de Rigney accompagnée d’un guide nature Rigney Rigney
Sortie aux étangs de Rigney accompagnée d’un guide nature Rigney Rigney jeudi 16 juillet 2026.
Rigney
Sortie aux étangs de Rigney accompagnée d’un guide nature
Rigney Aux étangs de Rigney Rigney Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23
NOUVEAU
Suivez Élie Pernot, guide nature et passionné de botanique, pour une découverte des étangs de Rigney et de leur riche environnement naturel. Partez à l’observation de la faune et de la flore locales grives, hérons, grenouilles, castors… quelle espèce se laissera apercevoir en premier ?
La balade se conclura par un apéro-fondue convivial proposé par l’Office de Tourisme du Doubs Baumois.
Pensez à vous munir de jumelles pour profiter pleinement de l’expérience ! .
Rigney Aux étangs de Rigney Rigney 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-doubsbaumois.fr
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English : Sortie aux étangs de Rigney accompagnée d’un guide nature
L’événement Sortie aux étangs de Rigney accompagnée d’un guide nature Rigney a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS