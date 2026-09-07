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Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg : Balbronn Truchtersheim

mercredi 14 octobre 2026 · Truchtersheim

Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg : Balbronn Truchtersheim

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
13:15:00
Ville
67370 Truchtersheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Truchtersheim

Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg : Balbronn

Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-14 13:15:00
fin : 2026-10-14 18:00:00

Date(s) :
2026-10-14

Sortie du mercredi après-midi organisée par le Club Vosgien du Kochersberg.
Tout au long de l’année, le Club Vosgien du Kochersberg propose des balades et randonnées. Le départ vers le lieu de randonnée se fait depuis le parking de football de Truchtersheim.   .

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 7 70 03 22 20  cvk67370@gmail.com

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English :

Wednesday afternoon outing organized by the Club Vosgien du Kochersberg.

L’événement Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg : Balbronn Truchtersheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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