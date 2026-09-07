UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Truchtersheim

Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg : Fuchsloch, Obersteigen Truchtersheim

dimanche 22 novembre 2026 · Truchtersheim

Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg : Fuchsloch, Obersteigen Truchtersheim

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
08:15:00
Ville
67370 Truchtersheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Truchtersheim

Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg : Fuchsloch, Obersteigen

Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22 08:15:00
fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :
2026-11-22

Sortie du dimanche organisée par le Club Vosgien du Kochersberg.
Tout au long de l’année, le Club Vosgien du Kochersberg propose des balades et randonnées. Le départ vers le lieu de randonnée se fait depuis le parking du terrain de football de Truchtersheim. 0  .

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 7 70 03 22 20  cvk67370@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday outing organized by the Club Vosgien du Kochersberg.

L’événement Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg : Fuchsloch, Obersteigen Truchtersheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

À voir aussi à Truchtersheim (Bas-Rhin)